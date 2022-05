Feuerwehr rettete Katze aus einem Wohnhaus in Schermcke

Drei Feuerwehren arbeiten bei Einsatz in Schermcke Hand in Hand. Wie sie dabei auch einer Katze das Leben retteten, darüber berichtet der Sprecher der Feuerwehr.

Schermcke - Zu einem Brand in einem Wohnhaus in Schermcke wurden die Feuerwehren aus Schermcke, Ampfurth und Oschersleben am Donnerstagnachmittag alarmiert. Laut des Einsatzstichwortes sollte es sich, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, um einen Brand eines Sicherungskastens handeln.