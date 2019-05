Das Oschersleber Freibad feiert 2019 seinen 50. Geburtstag. Ein großes Fest wird vorbereitet.

Oschersleben l Das Oschersleber Freibad wird am 16. August 2019 50 Jahre alt. In der beliebten Freizeiteinrichtung in der Breitscheidstraße startet an diesem Tag eine große Geburtstagsfeier. Die ehemalige Bürgerinitiative „Rettet das Freibad“ und der „frisch“ gegründete Förderverein laden schon jetzt alle Bürger Oscherslebens und darüber hinaus dazu ein.

„Die Stadt und zwei Wirtschaftspartner konnten bereits als Unterstützer für die große Geburtstagsfeier gewonnen werden. Mit dabei wird auch die große MDR-Sachsen-Anhalt-Party mit namhaften Künstlern sein. Auf die Gäste wartet somit ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm. Der Eintritt an diesem Tag wird für alle frei sein“, verrät schon mal Wolfgang Zahn über die Vorbereitungen, die schon jetzt auf Hochtouren laufen.

Bis die große Feier stattfindet, gehen ja noch etliche Wochen ins Land. Und die sollten Sie, liebe Leser, nutzen, um in Schubkästen und Fotoalben zu kramen oder gar Ihre Geschichten, die Sie mit dem Freibad in Verbindung bringen, aufzuschreiben und zu erzählen. Gemeinsam wollen die ehemalige Bürgerinitiative, der Förderverein und Volksstimme eine Präsentation oder Ausstellung gestalten, die am Tag der Geburtstagsfeier im Freibad gezeigt werden soll.

Ines Schreinert und Wolfgang Zahn sind überzeugt, dass sich das eine oder andere Foto oder andere Dinge zu Hause finden lassen. Auch Zeitzeugen, welche damals beim Bau des Freibades selbst mit Hand angelegt haben, sollten sich melden. „Wer etwas zur Präsentation beitragen und seine Geschichten erzählen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 039407/66 16 oder bei der Volksstimme melden. Ziel sei es, die Geschichte des Freibades von damals bis zum heutigen Tag darzustellen.

Film wird gezeigt

„Materialien werden kopiert und garantiert wieder zurückgegeben“, verspricht Wolfgang Zahn. Am Tag der Geburtstagsfeier solle auch der Film über das Entstehen des Oschersleber Schwimmbades stündlich gezeigt werden.

Aktuell dreht sich im Oschersleber Freibad alles um die Vorbereitung der Badesaison. Mitarbeiter des Betriebshofes haben in den vergangenen Tagen damit begonnen, die hintere Begrenzungsmauer des Schwimmerbeckens abzureißen. Die Fläche werde dann begradigt und eine Liegewiese für das Sonnenbaden wird entstehen.

Der Förderverein Freibad Oschersleben indes ruft zur Teilnahme am nächsten Arbeitseinsatz in Vorbereitung der Badesaison auf. Freiwillige sind am Sonnabend, 18. Mai, von 9 bis 12 Uhr im Schwimmbad willkommen.

„Wir bitten um rege Teilnahme. Auch wenn einige Werkzeuge und Geräte gestellt werden, wäre es schön, wenn die Helfer Gartengeräte selbst mitbringen“, ruft Robert Hustedt vom Förderverein auf.