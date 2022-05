Freibad Wackersleben startet ermäßigt in die Saison

Das Wackersleber Schwimmbad öffnet am morgigen Sonnabend um 14 Uhr seine Pforten. Aktuelle Infos zum laufenden Badebetrieb finden sich auf der Facebook-Seite des Förderverein.

Wackersleben - Tatsächlich ist es schon die siebente Saison, die der Freibadförderverein Wackersleben am morgigen Sonnabend eröffnet. „Wer hätte das gedacht?“, blickt auch Gründungs- und Vorstandsmitglied Claudia Kaiser leicht ungläubig auf die Zeitspanne zurück, in der das Wackersleber Schwimmbad, dessen Aus bereits besiegelt war, von einer höchst enthusiastischen Gemeinschaft am Leben gehalten wurde und Jahr für Jahr mit großem Engagement gehegt und gepflegt wird.