Freikreuz: Aus der geplanten Feier wird nichts

Während eines Vororttermins in den Werkstätten für Denkmalpflege wurden von den Fachleuten die Schäden am Freikreuz erläutert.

Kroppenstedt - In nur wenigen Monaten haben Bürger der Stadt, aber auch ehemalige Kroppenstedter, die heute in Amerika und in anderen Ländern zu Hause sind, für die Sanierung des Kroppenstedter Freikreuzes gespendet. Die Spendenaktion lief vom 17. September bis zum 15. April 2022. Nach gerade einem halben Jahr zeigte das Spendenkonto 40590 Euro an.