Friedhöfe in der Gemeinde Am Großen Bruch bekommen Stelen

Gemeinde Am Großen Bruch - Schon länger ist die Änderung der Friedhofssatzung in der Gemeinde Am Großen Bruch ein Thema. Eine Änderung muss auch veranlasst werden, da der Friedhof Hamersleben aus der Trägerschaft der Kirche an die Gemeinde übergegangen ist. Darüber hinaus plant die Gemeinde Am Großen Bruch in diesem Jahr die Neugestaltung einer Gemeinschaftsgrabanlage für Erd- und Urnenbestattungen mit Schriftplatte auf der Rasenfläche. Ehe die Satzung jedoch am Ende des ersten Sitzungsblocks durch den Gemeinderat beschlossen wird, stand im Bauausschuss und auch im Sozialausschuss der Gemeinde das Aufstellen von Stelen auf den Friedhöfen Neuwegersleben, Gunsleben und Wulferstedt zur Diskussion. Die Stelen müssten ebenso in die neue Satzung eingearbeitet werden.