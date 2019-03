Mehr als 100 Klein Oschersleber hat es in die Natur gezogen, um diese vom Müll zu befreien. Rund um das Dorf wurde aufgeräumt.

Klein Oschersleben l Gegen 9.30 Uhr strebten am Sonnabend viele Klein Oschersleber den Thie an. Hier versammelten sich nicht nur die Mitglieder des LSV 90 zur Müllsammelaktion. Der Sportverein und die Naturfreunde des Dorfes hatten dazu aufgerufen und mehr als 100 Menschen waren dem Aufruf gefolgt.

Die Naturfreunde um Jens Gildemeister teilten die Mülldetektive in verschiedene Teams ein, die allesamt mit einer Karte in der Hand durch den Ort bis in die Feldflur hin-ein entlang der Kotzeschen Promenade und der Bode in ihren zugewiesenen Arealen auf Müllsuche gingen. Zur Ausstattung der Mülldetektive gehörten Schubkarren, Boller- und Handwagen und vor allem Müllsäcke. Mülltaxi stießen immer wieder zu den Teams, um den bereits gesammelten Müll zu einem Container zu bringen, wo der Müll sortiert und entsorgt wurde. Ausgediente Fahrräder, Autoreifen, Herdplatten, eine Schallplatte, Schuhe und vieles mehr wurden entlang der Wege und in Straßengräben gefunden.

Viele Eltern und Großeltern hatten ihren Jüngsten mitgebracht, für die es wohl keine bessere Lehrstunden in Sachen Umwelt- und Naturschutz hätte geben können. Mit der Aktion setzt der LSV 90, der in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag feiern wird, das Projekt „Sport und Umweltschutz“ als gemeinsame Aktion von LSV 90 und Naturfreunde fort.

Bilder Diese Mülldetektive machen sich auf in Richtung Park, Kotzesche Promenade und „Bürgermeister Berg“. Foto: Yvonne Heyer



Max förderte aus dem Unterholz eine Schallplatte zu tage... Foto: Yvonne Heyer



... Christian diesen alten Herrenschuh, von Moos bedeckt. Foto: Yvonne Heyer



Der gesammelte Müll wurde getrennt und schließlich in einem Container entsorgt. Foto: Yvonne Heyer



Dass Sport sowie Natur- und Umweltschutz in vielfältiger Art und Weise gerade in der Arbeit über Generationen hinweg funktionieren können, hat der Klein Oschersleber Sportverein in der Vergangenheit mehrfach bewiesen und wurde dafür mit einem vierten Platz bei den „Sternen des Sports“ auf Bundesebene geehrt. „Auf diese Ehrung sind wir sehr stolz und ist für uns Ansporn zugleich, weiter zu machen“, sind sich Vereinschef Wolfgang Schneider und Vorstandsmitglied Reno Förster einig. Und die Müllsammelaktion vom vergangenen Wochenende ist bereits ein Weitermachen. In jedem Fall freuten sich alle Organisatoren über die tolle Resonanz.

Stärkung

Nach gut anderthalb Stunden fanden sich alle kleinen und großen Müllsammler auf dem Thie wieder ein. Hier gab es warme Getränke. Auch für ein Mittagessen war gesorgt. Klein und Groß ließen sich Nudeln mit Tomatensoße schmecken. Tassen, Teller und Besteck waren mitgebracht worden, schließlich sollte in Sachen Müllvermeidung gleich weiter gemacht werden.

Alle Teilnehmer gingen mit einem besonderen Dankeschön nach Hause. Die Naturfreunde hatte Saatguttüten vorbereitet. Die Jüngeren bekamen Saatkörner für Sonnenblumen, die Erwachsenen für eine Bienenblumenwiese.

Klein Oschersleben dürfte im Sommer also aufblühen und mal sehen, auf welchem Grundstück die höchste Sonnenblume wächst.