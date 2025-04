Oschersleben - Die Liste der Aufgaben für die Mitglieder des Freibad-Fördervereins ist lang. Schließlich muss die Einrichtung in der Breitscheidstraße für die kommende Saison vorbereitet werden.

Deshalb trafen sich rund 20 Freibad-Unterstützer am 12. April 2025 vor Ort zum Arbeitseinsatz. „Das Laub muss weg, das Unkraut am großen Becken muss aus den Fugen gekratzt und der Spielplatz hergerichtet werden“, zählt Robert Hustedt vom Verein auf. Danach schaue man, ob noch kleinere Reparaturen anliegen.

Auch aufgrund der Größe des Oschersleber Freibads steht schon jetzt fest, dass es bald einen zweiten Arbeitseinsatz geben wird. Dieser findet am Sonnabend, 24. Mai 2025, um 9 Uhr statt. „Wir brauchen eure Hilfe, um unser Freibad zum Strahlen zu bringen“, heißt es in einem Aufruf an die Oschersleber.