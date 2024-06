Wulferstedt - Der Wettergott hat doch ein Herz für Kinder und Feuerwehrleute. Dem 3. Familientag des Feuerwehrverbandes Börde ward allen Unkenrufen zum Trotz bestes Veranstaltungswetter beschert. Der Ortskern von Wulferstedt wurde zur großen Veranstaltungsmeile. Nach den Regengüssen der vergangenen Tage wurde, flexibel wie Feuerwehrleute sind, kurzfristig entschieden, die geplanten Aktionen aus dem Pfarrgarten wegen des aufgeweichten Bodens herauszunehmen, stattdessen Flächen entlang der Straßen zu nutzen.

Als um 11 Uhr der 3. Familientag vom Verbandsvorsitzenden, Thomas Lorenz, und dem Vorsitzenden des Wulferstedter Feuerwehr-Fördervereins, Andreas Dippe, eröffnete, strahlten die Organisatoren mit der Sonne um die Wette. Feuerwehrverband und die Wulferstedter Wehr haben gemeinsam diesen Tag vorbereitet, die Kameraden dieser Ortswehr feierten zugleich ihren 130. Geburtstag.

Hundewelpe Bandi ist neues Maskottchen

Thomas Lorenz stellte zugleich Bandi vor. Bandi ist ein Hundewelpe und zugleich das Maskottchen des Feuerwehrverbandes. „Das haben wir uns erst kürzlich zugelegt, es ist der erste öffentliche Auftritt“, berichtet Thomas Lorenz. Mit der Eröffnung war der Startschuss für vielfältige Aktionen gegeben, die gemeinsam mit den Partnern des Verbandes, wie Polizei, DRK, Verkehrswacht und natürlich die Feuerwehren selbst organisiert werden konnten.

Kinder wie Erwachsene schnappten sich ihre Laufzettel und absolvierten verschiedene Stationen. Die jüngsten Besucher konnten sieben Stempel ergattern, am Ende winkte ein Geschenk. Stempel gab es für ein Foto mit Bandi, für das Löschen des Brandhauses, für den Arena-Parcours, für das Kistenstapeln oder für die Stationen der Verkehrswacht. Geschicklichkeit war in jedem Fall bei der Bobbycar-Rallye gefragt. Hier musste ein Wasserbecher gefüllt ins Ziel gebracht werden. Viele tolle, fantasievolle Button wurden von der Kindern gestaltet.

Erwachsene mit schwerem Gerät

Die Erwachsenen mussten einen Reifen rollen, eine Baumscheibe sägen, Kisten stapeln und sich im Umgang mit Schere und Spreizer beweisen.

Aber auf jeden Fall gab es im Verlauf des Familientages jede Menge zu entdecken, wie die moderne und historische Feuerwehrtechnik. Vor allem die Drehleiter der Feuerwehr Oschersleben war der Hingucker schlecht.

Stefan Wilke von der Feuerwehr Klein Rodensleben setzt mit dem Spreizer einen Tischtennisball in einen Wasserbecher. Foto: Yvonne Heyer

Viel Beifall erhielten gleich zum Start des Familientages die Artisten des kleinen Circus’ „Brunselli“.

Mit einer Handdruckspritze, 1873 In München gebaut, 1873 nach Wanzleben gekommen und 2015 restauriert, zeigten Kameraden aus Wanzleben mit einer Übung das Löschen eines Feuers anno dunnemals.

Viele Helfer, wenige Absagen

Für musikalische Unterhaltung sorgte der Feuerwehr-Spielmannszug aus Druxberge und zur besten Kaffeezeit das Blasorchester Oschersleben.

Am Ende des Tages blickt Thomas Lorenz auf einen überaus gelungenen 3. Familientag des Feuerwehrverbandes zurück. „Wir als Verband hätten diesen Tag niemals allein in dieser Form durchziehen können. Das hätten wir niemals geschafft. Deshalb bedanke ich mich bei allen Partnern, Helfern und vor allem bei den Kameraden der Feuerwehr Wulferstedt, die zum Gelingen dieses Tages beigetragen haben“, so Thomas Lorenz. Bedauerlich war sicher, dass der Hubschrauber in Wernigerode nicht starten konnte und somit keine Rundflüge stattfinden konnten. Auch das THW musste absagen, da es aufgrund der Wetterlage in Einsatzbereitschaft versetzt worden war. „Hinsichtlich der Besucherzahlen sind wir wohl knapp unter der Tausender-Marke geblieben“, schätzt Thomas Lorenz ein.