Die Besucher des Wiesenparks in Oschersleben können sich in der Waldschänke stärken. Auch in dieser Saison?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Das Wetter lädt noch nicht zu einem längeren Besuch im Oschersleber Wiesenpark ein. Das wird sich spätestens am Ostersonntag, 31. März 2024, ändern. Denn traditionell wird auch diesmal der Osterhase ab 14 Uhr vor Ort sein. Dabei kommt er nicht allein, sondern hat, wie in den vergangenen Jahren, viele Überraschungen für Kinder dabei. Die Veranstaltung, die vom Förderverein Wiesenpark organisiert wird, gilt als Startschuss in die neue Saison. Das gilt auch für die Waldschänke, der Gaststätte in der Parkanlage. Inwiefern die Besucher dort in den kommenden Monaten das gastronomische Angebot allerdings nutzen können, scheint derzeit mit einigen Fragezeichen verbunden zu sein.