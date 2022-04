Gedenkstätte Marienborn erinnert an „Aktion Festigung“ und das erste Olympische Fest in Japan

Die Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn heißt in dieser Woche zu zwei öffentlichen Veranstaltungen willkommen. Ein Themenabend am morgigen Dienstag widmet sich dabei der unrühmlichen Geschichte der DDR-Zwangsumsiedlungen. Am Mittwoch folgt ein Filmabend mit Olympia-Historie.

Marienborn - 31 Jahre Deutsche Einheit stehen zugleich für 60 Jahre Zwangsaussiedlung in der DDR, stellt die Gedenkstätte in ihrer Ankündigung für den Themenabend fest: „Mit dem 3. Oktober verbinden wir alle den Jahrestag der Deutschen Einheit. Es ist aber auch der Jahrestag der zweiten Zwangsaussiedlungsaktion im Jahr 1961, die unter dem Namen Festigung durchgeführt wurde, aber leider bis heute bei vielen völlig unbekannt ist.“ Aus diesem Grund wolle man das Thema eingehend beleuchten und am Dienstag in einer breitgefächerten Veranstaltung an die „Aktion Festigung“ und ihre Folgen erinnern, Beginn 18 Uhr.