Zu einem Großeinsatz mussten in der Nacht zum Sonntag fast 50 Einsatzkräfte aus drei Feuerwehren nach Schermcke ausrücken. Es wurde eine lange Nacht.

Großeinsatz in Schermcke: Heulager steht in Flammen

In der Scheune in Schermcke brannten Heuballen.

Schermcke. - Ein Brand in einem Heulager hat am Samstagabend für einen Großeinsatz der Feuerwehren in Schermcke gesorgt. Wie Andreas Ehrhardt von der Oschersleber Feuerwehr mitteilte, wurden die Feuerwehren Oschersleben, Ampfurth und Schermcke um kurz vor 21 Uhr alarmiert.