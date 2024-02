Mehr Menschen als im Vorjahr haben an der Grünkohlwanderung in Hadmersleben teilgenommen.

Grünkohlwanderung: Wanderspaß in Hadmersleben

Viele Teilnehmer hatte die Grünkohlwanderung in Hadmersleben

Hadmersleben - „Gut Schuh“ hieß es zur ersten Grünkohlwanderung des Jahres im Raum Oschersleben. Dabei haben sich am 2. Februar 2024 rund 120 Personen vor dem Feuerwehr-Gerätehaus in Hadmersleben versammelt.

Gemeinsam wanderten sie dann rund zwei Stunden durch den Ortsteil, glücklicherweise ohne viel Regen abzubekommen. Wie üblich bildete ein Traktor mit Anhänger den Abschuss der Wandergruppe. Dieser hat die Leute mitgenommen, die nicht zu Fuß laufen wollten oder konnten. Zurück im Feuerwehrhaus gab es zur Belohnung unter anderem etwa 150 Portionen Grünkohl, aber auch Bratkartoffeln und Würstchen wurden gereicht.

Weitere Grünkohlwanderungen in den kommenden Wochen

Nach Angaben des Feuerwehr-Fördervereins, der auch diesmal die Veranstaltung organisiert hatte, haben bei der insgesamt 12. Grünkohlwanderung durch den Oschersleber Ortsteil deutlich mehr Menschen teilgenommen, als noch im Vorjahr. Damals hätten sich demnach rund 80 Personen an der Wanderung beteiligt. In den kommenden Wochen werden auch in anderen Ortsteilen weitere traditionelle Grünkohlwanderungen stattfinden.