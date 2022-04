Hadmersleber Sportler unterstützen Kinderhospiz in Magdeburg

Hadmersleben - Während die Mitglieder des TSV Hadmersleben sprichwörtlich mit den eigenen Händen dafür gesorgt haben, dass rund um ihre neue Sporthalle alles schick ist, zeigt sich der Neubau innen in einem bunten „Kleid“. Den Hallenboden zieren viele bunte Linien, die einzelne Spielfelder wie Badminton oder Volleyball eingrenzen. Nicht weniger bunt zeigen sich die Hallenwände. Die großen Werbebanner stehen für die große Unterstützung, die der TSV Hadmersleben in der Region von vielen Firmen erfährt. Von dieser Unterstützung, die der Vorstand und alle Abteilungen zu schätzen wissen, möchte der Sportverein etwas abgeben. So ist in Zusammenarbeit mit Dirk Cholewinski von der Schilderwerkstatt Oschersleben, der auch Partner des TSV ist, ein ganz besonderes Banner entstanden. Mit diesem wird auf das Kinderhospiz der Pfeifferschen Stiftung Magdeburg aufmerksam gemacht.