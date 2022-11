Harbke startet donnernd und guter Hoffnung in den Karneval

Harbke - War der tollitäre Auftakt an der Wirbke im Vorjahr noch von reichlich Skepsis und Vorsicht geprägt, ob der Karneval überhaupt schon wieder in bewährter Weise mit Party, Prunk und Prinzenpaar zelebriert werden könne – was sich angesichts des Corona-Winters bald darauf auch als berechtigte Zweifel herausstellte –, haben die HCV-Narren um Frank Koch am Freitag nun einen deutlich optimistischeren Start hingelegt. Im Grund ganz wie in „alten“ Zeiten, mit dem Unterschied, dass man abermals nicht direkt vor dem Rathaus die Regentschaft über die Gemeinde übernahm.