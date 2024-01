Oschersleben - In wenigen Wochen wird Heino im Rahmen seiner Europa-Kirchentournee in Oschersleben auftreten. Nachdem das Konzert, welches ursprünglich im vergangenen November geplant war, kurzfristig abgesagt werden musste, steht schon seit einiger Zeit ein Ersatztermin fest.

Heinos Europa-Kirchentournee „Die Himmel rühmen“

Wie es in einer Ankündigung heißt, wird der Volkssänger demnach am Sonntag, 4. Februar, um 18 Uhr in der Nicolaikirche gastieren. Bei seinem Konzert unter dem Motto „Die Himmel rühmen“ werden nach eigenen Angaben sakrale Lieder und Klassiker von Schubert, Mozart, Brahms und Beethoven zu hören sein. Tickets für den Aufritt des 85-jährigen Sängers in Oschersleben sind noch erhältlich. Karten für die Veranstaltung in der Nicolaikirche sind ab 51,50 Euro pro Person an allen an allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet zu bekommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der bekannte Volkssänger für ein Konzert nach Oschersleben kommt. Bereits im Dezember 2022 gastiere er mit seiner „Die Himmel rühmen“-Kirchentournee in der Bodestadt. Damals lauschten rund 600 Besucher den ruhigen Klängen zur Vorweihnachtszeit in der Nicolaikirche. Der Aufritt im November 2023 musste dagegen wegen des Todes seiner Ehefrau Hannelore verschoben werden.