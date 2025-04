Am langen Osterwochenende werden traditionell Osterfeuer entzündet. Wo in Oschersleben und den Ortsteilen zu Feiern eingeladen wird.

Traditionell wird das Osterfeuer in Klein Oschersleben erst morgen entzündet. Aber auch heute lodern die Feuer in den Orten.

Oschersleben - Die traditionellen Osterfeuer in Hadmersleben, Neindorf und Günthersdorf wurden bereits am Gründonnerstag, 17. April 2025 entzündet. An diesem Osterwochenende folgen zahlreiche weitere Veranstaltungen in Oschersleben und den Ortsteilen.

Oschersleben: Am Sonnabend, 19. April 2025 ab 18 Uhr ein Feuer auf dem Gelände des Fliegerclubs Oschersleben an der Hornhäuser Straße. Neben dem Osterfeuer werde vor Ort zudem die „Begeisterung für die Fliegerei spürbar“ sein, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Fackelumzug und Ostereiersuche

Alikendorf: Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Alikendorf startet der Fackelumzug durch den Ort mit Kapelle am Sonnabend, 19. April 2025 um 18 Uhr. Treffpunkt ist um 17.50 Uhr das Alikendorfer Schützenhaus. Nach dem Umzug wird das Osterfeuer entzündet. Die Kinder können zudem nach Ostereiern suchen. Imbiss und Getränke stehen vor Ort bereit. Sitzmöglichkeiten sollen bei Bedarf selbst mitgebracht werden.

Schermcke: Der Feuerwehrförderverein Schermcke lädt am Sonnabend, 19. April 2025 ab 18 Uhr zum Osterfeuer auf die Festwiese ein. Für das leibliche Wohl ist in Form von Getränken und Gegrilltem gesorgt, teilen die Organisatoren mit.

Klein Oschersleben: Im Reigen der Osterfeuer bildet Klein Oschersleben traditionell den Abschluss. Dort kommen Einwohner und Gäste am Sonntag, 20. April 2025 um 18.45 Uhr auf den Dorfplatz zusammen. Von dort startet um 19 Uhr der Fackel- und Laternenumzug durch den Ort, begleitet von der Schalmeienkapelle der Ortswehr. Nach dem Umzug wird auf dem Anger vor dem Kindergarten das Osterfeuer entzündet.