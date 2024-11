Ein Arbeitskreis in Oschersleben stellt das Wohl von Kindern in den Mittelpunkt und hat sich ein neues Ziel gegeben. Wo man sich Hilfe holen kann.

Der Arbeitskreis „Frühe Hilfen und Kinderschutz“ in Oschersleben hat sich nach eigenen Angaben für das kommende Jahr das Ziel gesetzt, Präventionsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien bekannter zu machen.

Die Arbeitsgruppe ist 2023 gegründet worden und trifft sich viermal pro Jahr. Die etwa 20 Teilnehmenden sind etwa Akteure des DRK Familienzentrums, der AWO-Familienberatungsstelle und des Familienhauses in Oschersleben. Weiterhin vertreten sind zudem Mitarbeitende etwa aus der Schulsozialarbeit, den Kindertagesstätten und Familienhebammen. In Anbetracht der aktuellen Herausforderungen, vor denen Familien stehen, sei es laut einer Mitteilung des Arbeitskreises wichtiger denn je, präventive Ansätze zu fördern und Hilfsangebote auszubauen.

Enge Zusammenarbeit zwischen Institutionen

„Wir müssen sicherstellen, dass jedes Kind in einem sicheren und unterstützenden Umfeld aufwachsen kann“, betont Stefanie Kunz, Koordinatorin des Netzwerks Frühe Hilfen im Landkreis Börde. „Deshalb setzen wir uns für eine enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Institutionen und Fachkräften ein, um frühzeitig auf Risiken aufmerksam zu werden und gezielte Hilfen anzubieten.“

Die Auswahl an Angeboten und Kursen für Kinder und deren Familien sei demnach vielfältig. „Wir wollen, dass Kinder die Angebote, die im Landkreis Börde zur Verfügung stehen, auch kennen und nutzen können. Dementsprechend haben wir es uns als Arbeitskreis zur Aufgabe gemacht, Angebote für Kinder und Familien noch bekannter und erreichbarer zu machen“, erklärt Andrea Diegelmann, Leiterin des DRK Familienzentrums Oschersleben.

Der Arbeitskreis lädt alle Interessierten ein, sich aktiv an den kommenden Veranstaltungen zu beteiligen und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, die das Wohl von Kindern im Landkreis Börde in den Mittelpunkt stellen. Weitere Informationen stehen im Internet unter www.fruehe-hilfen-boerdekreis.de zur Verfügung.