Zwei eingefleischte Opel-Fans haben sich getraut: In Oschersleben haben Christian und Jacqueline aus Leipzig geheiratet.

Oschersleben l Christian Matschulla hat auf dem Oschersleber Standesamt seine Jacqueline in den Hafen der Ehe geführt. Dass die Leipziger ausgerechnet in der Bodestadt geheiratet haben, hat einen ganz besonderen Grund. Beide sind eingefleischte Opelfans, Christian kommt seit 2007 hierher, seine nun Angetraute seit sechs Jahren.

„Opel verbindet eben. Und wenn in Oschersleben das weltgrößte Opeltreffen stattfindet, hier ein echtes Mekka der Opelfans ist, dann muss man hier auch heiraten“, meint der Bräutigam. Standesgemäß fuhr das Brautpaar im Opel Rekord, Baujahr 1972, vorgefahren, gekleidet imRockabilly-Style. Still und heimlich haben die Freunde der Frischvermählten so manche Überraschung vorbereitet und auch die Motorsportarena zog für eine unvergessliche Hochzeitsparty mit. So feierte das junge Glück auf dem Tower.