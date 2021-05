Hoffnung für die Straße „Winkel“ in Krottorf

Krottorf l „Was aus der Krottorfer Straße 'Winkel' nach der Umleitung werden soll, weiß ich auch nicht. So jedenfalls kann sie nicht bleiben“, sagt Gröningens Bürgermeister Ernst Brunner. Was den Bürgermeister stört, ist die Tatsache, dass er von den zuständigen Stellen, wie die Landesstraßenbaubehörde (LSBB) keine Antworten bekommt.

Seit mehr als einem Jahr wälzt sich der Umleitungsverkehr durch die schmale Straße in Krottorf. Mit dem Bau einer neuen Brücke über die Espenlake bei Oschersleben und den Sanierungsarbeiten entlang L24 in Großalsleben ab Frühjahr 2020 wurde die Umleitungsstrecke von Oschersleben in Richtung Gröningen und umgekehrt über Hordorf und Krottorf eingerichtet. Schon nach wenigen Wochen reichte es den Krottorfern, denn die Straße „Winkel“ war schon vorher in keinem guten Zustand und vor allem viel zu schmal für den Lkw-Verkehr. Die Umleitung für die schweren Fahrzeuge wurde großräumiger gestaltet, eine Ampel in der Straße „Winkel“ aufgestellt.

In wenigen Wochen, mit Fertigstellung des ersten Bauabschnitts bei der Sanierung L80/L24 in Großalsleben, wird die Umleitung endlich Geschichte sein. Die Landesstraße 24 in Großalsleben in Richtung Oschersleben ist bereits fertig saniert und auch die Brücke über die Espenlake ist für den Verkehr seit einigen Wochen für freigegeben.

Aber was wird danach aus dem Flickenteppich im „Winkel“ von Krottorf? Diese Frage richtete die Volksstimme an die Pressestelle des Verkehrsministeriums, die auch für die Landesstraßenbaubehörde zuständig ist. Denn: Krottorf wird von gleich zwei Landesstraßen durchquert. In Ost-West-Richtung verläuft die L 80, in Nord-Süd-Richtung einschließlich der Straße „Winkel“, die L 101. Damit ist die Landesstraßenbaubehörde für die Sanierung oder Reparatur der Straßen und des „Winkels“ zuständig.

Schon vor einigen Monaten hatte das Gerücht die Runde gemacht, die LSBB würde sich nicht umfänglich um die L101 kümmern, da sie zur Kreisstraße herabgestuft werden soll. „Ursprünglich war tatsächlich vorgesehen, die L 101 zur Kreisstraße abzustufen. Vor Kurzem ist jedoch entscheiden worden, davon abzusehen. Die Landesstraßenbaubehörde wird nun einen Sanierungsplan für die L 101 aufstellen“, teilt Pressesprecher Peter Mennicke mit.

Unabhängig davon seien bereits die Vermessung und Baugrunduntersuchung für den vorgesehenen Ersatzneubau der Brücke über den Limbach beauftragt worden. Für die Planungen laufe bereits das Vergabeverfahren. „Als Ziel für eine bauliche Realisierung wurde das Jahr 2023 ins Visier genommen. Im Zuge dieser Bauarbeiten könnte gegebenenfalls auch die Sanierung des südlichen Abschnittes der L 101 zwischen Brücke und L 80 - das sind etwa 400 Meter, dieser Abschnitt würde auch den 'Winkel' beinhalten - in Angriff genommen werden. Ob das machbar ist, soll im Rahmen des erwähnten Sanierungsplanes genauer geprüft werden“, so der Pressesprecher.