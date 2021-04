Hortkinder pflanzen in Hadmerleben im Schulgarten einen Apfelbaum

Handmersleben. Die Kinder des Hortes der Grundschule in Hadmersleben wollen kleine Gärtner werden. Deshalb beteiligen sie sich mit unterschiedlichen Aktionen an der Projektidee „Gartenland in Kinderhand“. So wurden bereits Hochbeete angelegt. Saatgut steht zur Verfügung und kann in die Erde gebracht werden. Vorbereitet ist schon alles im Schulgartengelände an der Schule. Aber nur mit den Beeten ist der Schulgarten noch lange nicht komplett. Obstbäume sollen künftig ein gesundes Obstnaschen auf dem Schulgelände ermöglichen.

Dann war es so weit: Der erste Apfelbaum wurde gepflanzt, und viele kleinen Hände packten mit an. Mit Spaten, Hacke, Harke und Schubkarre ausgestattet, ging es nun los. „Es wird Zeit, nicht nur Obstbäume zu pflanzen, sondern auch den Schulgarten aus dem Winterschlaf zu wecken, sagt Hortleiterin Karina Krause.

Auf Initiative der Vorsitzenden des Fördervereins „Kinder- und Jugendbildung Hadmersleben, Beate Schulze, wurde sich der Sache Obstbaum angenommen. Wie Beate Schulze sagt, soll der Schulgarten weiter Gestalt annehmen und der Förderverein steht voll dahinter. Der Hornhäuser Wolfgang Zahn, der schon bei der Beschaffung des Saatgutes behilflich war, hat nun auch den ersten Apfelbaum gesponsert. Und alle waren mit Freude dabei, den ersten Baum im eigenen Gartenbereich einzupflanzen.

Die ersten kleinen Blütenknospen sind schon zu sehen. Und wie es aussieht, könnte im September zum ersten Probieren für jedes Kind ein Apfel am Baum hängen. Später sollen es natürlich einmal ein paar Kisten werden, sagte Karina Krause. Neben Hausaufgaben, Sport und Spiel ist dann immer mal eine leckere gesunde Pause im Schulhort möglich. Und natürlich sollen später weitere Bäume dazukommen. Ein Anfang ist gemacht.