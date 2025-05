Nichts ist unendlich, so sieh das doch ein ... Mit dem Karussell-Lied „Als ich fortging“ im Ohr habe ich ihn einfach stehen lassen. Nach vier gemeinsamen Jahren. Aber es wurde Zeit für etwas Neues. Oder besser für einen Neuen. Ja, vielleicht ist es nicht die feine englische Art, direkt vor den Augen des Alten mit ihm davonzubrausen. Aber der Moment hatte etwas von Aufbruch.

Auf der Heimfahrt musste ich allerdings schnell feststellen: Man sucht sich immer irgendwie den gleichen Typen aus. Auch er hat sich direkt aufgeregt, wenn ich mal nicht in der Spur geblieben bin. Auch er wusste ständig besser, wo es langgeht. Natürlich ermahnte er mich pausenlos, wenn ich mal drei Stundenkilometer zu schnell unterwegs war.

Als wir dann in Magdeburg waren, erkannte er aber, warum ich seinen Streckentipps nicht folgen wollte: Stau. Er wird sich daran gewöhnen müssen, dass ich in unserer Beziehung entscheide, wo es langgeht. Auch wenn es noch nicht so rund läuft wie mit seinem Vorgänger, freue ich mich auf die Zeit mit ihm. Willkommen in meinem Leben, willkommen in Magdeburg: mein schöner neuer Wagen.

Übrigens: Wenn auch Sie das Lied „Als ich fortging“ so gern hören wie ich, empfehle ich Ihnen, meine Tipps fürs Wochenende zu lesen. Dirk Michaelis ist in der Stadt ...

Herzlichst, Ihre Sabine Lindenau

Was das Wochenende bringt

Konzert: Dirk Michael, bekannt als Frontmann der DDR-Band Karussell, ist heute, am Sonnabend, 3. Mai, in Magdeburg zu gast. Sein Konzert im „Theater in der Grünen Zitadelle“ beginnt um 20 Uhr.

Messe: Heute, am Sonnabend, 3. Mai, öffnet die „Grüne Messe“ von 10 bis 17 Uhr im Klosterbergegarten Magdeburg ihre Türen. Mehr als 40 regionale Aussteller präsentieren eine Vielzahl an Angeboten rund um Garten, Natur und Genuss. Bunte Stände mit Pflanzen, Stauden und Kräutern laden zum Stöbern ein.

Führung: Entlang des Breiten Wegs in Magdeburg beginnt morgen, am Sonntag, 4. Mai, um 13 Uhr eine DDR-Führung mit besonderem Fokus auf Stadtplanung und Architektur der Nachkriegszeit. Die Tour vermittelt Eindrücke vom Wiederaufbau im sogenannten "Zuckerbäckerstil" bis zu den funktionalen Neubauten der späteren Jahre. Bestandteil der Führung ist der Besuch der MWG-Museumswohnung der MWG-Wohnungsgenossenschaft eG.