In Oschersleben wird gern mit der EC-Karte bezahlt

In Sachsen-Anhalt waren im vergangenen Jahr rund 30.000 Euro Falschgeld im Umlauf. Wie viele falsche Scheine und Münzen sind unterwegs und wie gehen Banken und Einzelhändler in Oschersleben und Wanzleben damit um? Und wie kann schnell getestet werden, ob ein Geldschein echt oder gefälscht ist? Der Trend geht jedoch eindeutig hin zur Kartenzahlung.

Oschersleben/Wanzleben - Durch die Corona-Pandemie wurde vermehrt zur Kartenzahlung aufgerufen und auch die Möglichkeiten des kontaktlosen Bezahlens wurden immer vielseitiger. Dennoch entstehen weiterhin finanzielle Schäden durch falsche Geldscheine und Münzen – auch in Oschersleben und Wanzleben.

Laut den Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Sachsen-Anhalt machten die falschen Zwanziger im Jahr 2020 rund 32 Prozent des sichergestellten Falschgeldes aus. Ebenfalls beliebt bei den Fälschern: Der Fünfzig-Euro-Schein und der Zehn-Euro-Schein. Insgesamt waren im vergangenen Jahr in Sachsen-Anhalt rund 30.000 Euro Falschgeld im Umlauf – das ist immerhin ein Rückgang von 5.000 Euro im Vergleich zum Jahr 2019. Auf Bundesebene wurde ebenfalls ein Rückgang von Falschgeld beobachtet. Im ersten Halbjahr 2021 liege das Schadensvolumen im Zahlungsverkehr derzeit bei ca. 12.000 Euro.

Die Vermutung liegt nah, dass das im Zusammenhang mit dem Ausbruch der Corona-Pandemie steht, weil zu vermehrter Kartenzahlung aufgerufen wurde. „Welchen Einfluss die Pandemie im Handel auf die Entwicklung des Falschgeldaufkommens hat, kann gerade noch nicht festgestellt werden“, weiß Michael Klocke, Leiter der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des LKA Sachsen-Anhalt.

In Oschersleben im Modeladen „M Fashion“ wird allerdings eine vermehrte Kartenzahlung bemerkt. „Seitdem zu kontaktlosem Bezahlen aufgerufen wird, habe ich viel weniger Bargeld in der Kasse“, sagt Sabine Hustedt, Mitarbeiterin des Modeladens. „Mit Falschgeld hatten wir bisher hier meine Probleme. Die meisten unserer Kunden kennen wir auch mittlerweile persönlich, da besteht kaum Gefahr, dass die mit Falschgeld bezahlen“, erzählt Hustedt. Kartenzahlung sei einerseits sicherer, weil kein Falschgeld darunter sein kann, aber auch weil dann nicht so viel Geld in der Kasse liegt, das geklaut werden könnte.

Bei der Firma EP Schindler in Wanzleben ist Falschgeld auch kein Thema. „Wir haben ein Testgerät, mit dem wir jeden Schein prüfen können“, sagt Reinhardt Schindler. „Als es dieses Gerät noch nicht gab hatten wir in einem Fall Zweifel an der Echtheit eines Geldscheins. Der konnte jedoch bei einem Test in der Sparkasse Börde ausgeräumt werden.“ Ansonsten zahlen die meisten Kunden mit der EC-Karte oder tätigen Überweisungen. „Oft werden kleinere Artikel mit Bargeld bezahlt“, sagt Schindler. „Aber manche Leute haben allerdings schon gar kein Bargeld mehr in der Tasche.“ Der Kundenstamm ist den Mitarbeitern des Unternehmens meist bekannt. „Obwohl wir in letzter Zeit viele Neukunden haben, da die Zahl der Fachgeschäfte in der Region sich doch recht ausgedünnt hat“, merkt Reinhardt Schindler an.

„Sollte jemand ungewollt Falschgeld erhalten haben, so soll er sofort die Polizei darüber informieren“, weiß Sebastian Richter, Leiter für Zentrale Aufgaben der Polizeirevier Börde. Denn jemand falsches Geld als echt in den Verkehr bringt oder es versucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft – so steht es im Strafgesetzbuch.

„Der Trend geht hin zu veränderten Banknotenabbildungen (VBNA), die im Umlauf sind. Im vergangenen Jahr haben sie circa 43 Prozent der Falschgeldnoten ausgemacht“, weiß Klocke. „. Die VBNA-Varianten mit der Aufschrift „Movie Money“ und „Prop Copy“ werden von der Falschgeld-Analysestelle der Deutschen Bundesbank als zur Täuschung im Zahlungsverkehr geeignet eingestuft.“ Dennoch seien diese Scheine an den fehlenden Sicherheitsmerkmalen gut zu erkennen.

So erkennt man falsche Geldscheine & Münzen.

1. Fühlen:

Echtes Banknotenpapier besteht zu 90 Prozent aus Baumwolle und fühlt sich griffig und fest an – es ist reißfester und weicher als normales Papier. Die Banknoten haben außerdem auf der Vorderseite an einigen Stellen ein fühlbares Relief.

2. Sehen:

Den Schein gegen das Licht halten und folgendes prüfen:

Das Wasserzeichen: Das Porträt der „Europa“, einer Gestalt aus der griechischen Mythologie, ist im unbedruckten Bereich jeder Note der Europa-Serie als Schattenbild mit entsprechender Wertzahl zu sehen.

Den Sicherheitsfaden: Der Sicherheitsfaden erscheint im Licht als dunkler Streifen. Auf ihm werden das Wort „EURO“ und die Wertzahl, bei Scheinen der ersten Generation das €-Zeichen und die Wertzahl, sichtbar.

Das Porträt-Fenster: Ab der 20-Euro-Note der Europa-Serie befindet sich im oberen Bereich des Hologrammstreifens ein kleines durchsichtiges Fenster mit dem Gesicht der „Europa“.

3. Kippen:

Hologramm: Beim Hin-und-her-Kippen der Banknoten der Europa-Serie zeigt der silberne Streifen auf der Vorderseite rechts, das sogenannte Hologramm, das Porträt der mythologischen Gestalt „Europa“, das Euro-Symbol, das Hauptmotiv des Scheins und die Wertzahl der Banknote.

Smaragdzahl: Die Scheine der Europa-Serie weisen auf der Vorderseite unten links zusätzlich die Smaragdzahl auf. Kippen Sie die Banknote, verändert sich die Farbe.