Jugendlichen informieren sich auf der Berufsmesse in Oschersleben über Lehrstellenangebote

Zur siebten Berufsmesser in Oschersleben hatte der Arbeitskreis Wanzleben-Oschersleben ?Schule trifft Wirtschaft? in die Europaschule in Oschersleben eingeladen. Über 30 Firmen stellten sich vor und rund 200 interessierte Schülerinnen und Schüler kamen.

Foto: L. Koch