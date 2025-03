Der MSC Oschersleben ist am Sonntag, 16. März 2025 Gastgeber eines E-Kart-Rennens in der Motorsport Arena Oschersleben.

Kart-Fahrer-Jugend zu Gast in der Motorsport Arena Oschersleben

Die Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft auf E-Karts findet am Sonntag, 16. März 2025, in der Motorsport Arena Oschersleben statt.

Gleich zum Beginn der Rennsport-Saison steht für die Mitglieder des Motorsportclubs (MSC) Oschersleben der erste Höhepunkt bevor.

Am Sonntag, 16. März 2025, findet erstmals die Deutsche Jugend-Kart-Slalom Meisterschaft auf E-Karts statt. Der MSC Oschersleben ist dabei Gastgeber der Auftakt-Veranstaltung. Wie der Verein mitteilt, werde in diesem Jahr ein Rekord-Teilnehmerfeld von knapp 100 Startern verzeichnet. Das bedeute einen Rekord seit fast zehn Jahren, heißt es in der Mitteilung der Rennsportgemeinschaft weiter.

Der Wettkampf beginnt am Sonntag, 16. März 2025 um 8.45 Uhr in der Motorsport Arena Oschersleben mit den Jugendklassen der Altersgruppe von 15 bis 18 Jahren. Gegen Mittag werden dann die Youngsters im Alter von 6 bis 9 Jahren an den Start gehen. Besucher sind willkommen, teilt der MSC Oschersleben mit.