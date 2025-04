Was die Kinder zur Premiere an Obst und Gemüse eingepflanzt haben.

Hadmersleben - Die Kinder der Kita „Märchenland“ in Hadmersleben haben ihr neues Hochbeet in Empfang genommen. Mit kleinen Schaufeln ausgestattet, ging es für die Kleinen sogleich an die Arbeit an das erhöhte Gartenbeet. Schließlich mussten Paprika, Gurken sowie Kohlrabi und andere Obst- und Gemüsesorten eingepflanzt werden. Natürlich durften auch die bei den Kindern beliebten Erdbeeren nicht fehlen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Mädchen und Jungen zur Gartenschaufel greifen. „Sie haben im letzten Jahr auch schon Gemüse und Obst angepflanzt“, schildert Kita-Leiterin Ina Happich. Das geschah allerdings bisher hinter dem Gebäude der Einrichtung.

An Verlosung teilgenommen

Nach mehreren erfolglosen Anläufen, in den vergangenen Jahren ist es nun schließlich geglückt, eins von insgesamt sechs Hochbeeten durch eine Verlosung zu gewinnen. Dahinter steckt eine Aktion von Edeka und Radio Brocken. Das erhöhte Beet, das gleich hinter dem Eingangstor einen Platz gefunden hat, bringt, laut Happich, gleich mehrere Vorteile.

„Mit dem Hochbeet ist das jetzt natürlich toll. Das können die Kinder ein bisschen besser erreichen und mitmachen, zusammen mit der Erzieherin.“ In ein paar Wochen werden vermutlich schon die ersten Ergebnisse im Beet zu sehen sein. So lange mussten sich die Kinder allerdings nicht gedulden. Denn schon kurz nach der Pflanz-Aktion standen für sie mehrere Teller mit frisch geschnittenem Obst und Gemüse bereit.