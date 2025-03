Die Gemeinde Am Großen Bruch gibt dem Wulferstedter Sportverein einen zinslosen Kredit. Nur so können Fördermittel für den Ausbau des Sportplatzes in Anspruch genommen werden.

Wulferstedt. - Sportlich betrachtet geht es vor allem für die Fußballer der SG Germania Wulferstedt aufwärts. Nun soll es auch für Sportanlagen aufwärts gehen. Die SG Germania Wulferstedt plant die Trainings- und Wettkampfbedingungen auf dem Sportplatz Wulferstedt zu verbessern.

Zugleich soll das Areal für öffentliche Veranstaltungen wie das Schützenfest oder für Feuerwehrübungen auf dem Nebenplatz optimiert werden. Geplant ist die Erneuerung der Flutlichtanlage des Nebenplatzes und die Neuerrichtung einer Flutlichtanlage auf dem Hauptplatz sowie die Erneuerung der Barrieren des Sportplatzes. Diese Investition verbessert langfristig die Bedingungen der im Eigentum der Gemeinde befindlichen Sportanlage.

Dieses Vorhaben wurde als Leader-Projekt eingereicht und im Juni 2024 von der Mitgliederversammlung der LAG Börde bestätigt. Weil für die Flutlichtmasten eine Baugenehmigung beantragt werden musste, wird sich die Antragstellung verzögern. Bis Ende Februar 2025 wird dies erfolgt sein. Die inzwischen ermittelten Projektkosten belaufen sich auf insgesamt 135.000 Euro.

Eigenanteil ist gesichert

Über das europäische Leader-Programm werden 80 Prozent der Gesamtkosten gefördert. Das sind 108.000 Euro. Der Eigenanteil, 20 Prozent der Gesamtkosten, beläuft sich auf 27.000 Euro. Diese Summe kann der Sportverein durch Eigenmittel und Spenden aufbringen.

Doch für den Verein ergibt sich dennoch ein Problem. Beim Leader-Programm werden 50 Prozent der Fördermittel erst nach Fertigstellung des Vorhabens und Rechnungsbegleichung dem Vorhabensträger zur Verfügung gestellt. Das bedeutet für die SG Germania Wulferstedt, dass 54.000 Euro zwischenfinanziert werden müssen.

„Als Verein können wir diese Zwischenfinanzierung, die Bedingung des Zuwendungsbescheides und der Auszahlung der ersten 50 Prozent der Fördermittel sind, nicht stemmen“, erklärt Sportvereinsvorsitzender Uwe Schrader.

Zinsen werden nicht fällig

Im Namen des Vereins hat er beim Gemeinderat einen zinslosen Kredit in Höhe von 54.000 Euro zur Zwischenfinanzierung für das genannte Vorhaben beantragt. Die Auszahlung des Kredits sei erst nach Erhalt des finalen Fördermittelbescheids und dem Projektstart notwendig.

Auf seiner jüngsten Gemeinderatssitzung hat der Gemeinderat der Gemeinde Am Großen Bruch über den Antrag diskutiert und dem Beschluss zur Vorfinanzierung der Investition „Erneuerung der Flutlichtanlage auf dem Sportplatz Wulferstedt“ in Form eines Kreditvertrages zugestimmt.

Für die bereitgestellten Mittel muss der Verein keine Zinsen zahlen, da der Verein gemeinnützige Zwecke verfolgt. In den Mitgliedsgemeinden der Verbandsgemeinde Westliche Börde ist diese Form der Vereinsunterstützung bereits übliche Praxis geworden. Ohne die Vorfinanzierung der Gemeinden und Städte wären die Leader-Projekte für die gemeinnützigen Vereine finanziell nicht leistbar. Daher wurden auch in der Vergangenheit in der Gemeinde Am Großen Bruch gleichartige Anträge positiv entschieden.