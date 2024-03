Der Kreissportschützenverband Börde hat auf dem Kreisschützentag in Oschersleben ein neues Präsidium gewählt. Thomas Kasseckert übernimmt das Amt des Präsidenten im Verband von Michael Hecht. Was sind seine Ziele?

Oschersleben - Der Kreissportschützenverband Börde (KSSV Börde) hat sich neu aufgestellt. Beim diesjährigen Kreisschützentag, der im Landratsamt Oschersleben stattfand, wurde ein neues Präsidium gewählt. Der neuer Präsident des Verbandes ist nun Thomas Kasseckert. Er war zuvor zwölf Jahre lang als Vizepräsident tätig.

Mit der Staffelstabübergabe zieht sich Michael Hecht, der nicht mehr zur Wahl antrat, nach 16 Jahren von seinem Amt an der Spitze des Verbandes zurück. Er wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. „Wir hatten in den letzten 16 Jahren immer das Glück, dass wir ein funktionierendes Präsidium hatten. Es gab kaum Streitigkeiten, wir haben immer an einem Strang gezogen zum Wohle des Verbandes. Und darauf sind wir auch stolz“, betont Hecht zu seinem Abschied. Als Ehrenpräsident des KSSV Börde und in seiner Funktion als 1. Vorsitzender des Landesschützenverbandes wolle er sich weiterhin im Schützenwesen engagieren.

Tradition der Schützen soll wieder aufleben

In die Zukunft blickt auch der neue Präsident, Thomas Kasseckert. „Ich möchte den Schießsport im Bördekreis voranbringen. Wir stehen eigentlich schon sehr gut da, aber man kann sich immer verbessern“, sagt er bestimmt. Zudem wolle er Veranstaltungen und damit die Tradition im Verband wieder aufleben lassen, denn die Corona-Pandemie habe in den vergangenen Jahren „viel kaputt“ gemacht. In einem erweiterten Vorstand solle es zudem mehr Ansprechpartner geben, um die Vereine gut unterstützen zu können.

Beim Kreisschützentag wurde auch auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Demnach konnte man das Sport- und Schützenjahr nach der Pandemie wieder unter normalen Bedingungen gestalten. Der Verband hat nach eigenen Angaben aktuell 1.348 Mitglieder. Das sei ein Zuwachs von 33 Mitgliedern im Vergleich zum Vorjahr. Zum Jahresende seien allerdings knapp über 100 Mitglieder ausgetreten. Hier sei es erforderlich, sich mit den Beweggründen auseinanderzusetzen, hießt es in dem Bericht des Präsidenten. Bei der angestrebten Zahl von insgesamt 1.400 Mitgliedern solle wieder ein großes Augenmerk auf die Nachwuchsgewinnung gelegt werden, teilt der KSSV-Präsident mit.