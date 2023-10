Kroppenstedt. - Ganz unter dem Motto „Alles rund um die Kartoffel“ haben die Lehrerinnen der Grundschule „Am Freikreuz“ in Kroppenstedt Projekttage für die Kinder vorbereitet.

Am ersten Projekttag machte das Wetter leider einen Strich durch die Rechnung. Geplant war gemeinsam mit dem Landwirtschaftsbetrieb Neumann in Hadmersleben ein Kartoffelfeld zu besuchen und dabei einem Kartoffelroder beim Ernten zuzusehen. Außerdem wollten die Schülerinnen und Schüler selbst Kartoffeln auf dem Feld ernten. Allerdings musste das Thema „Kartoffel“ erst einmal theoretisch in der Schule bearbeitet werden, berichtete Madeleine Baltruschat.

Durch die gute digitale Ausstattung der Schule und das Engagement der Kollegen für die Digitalisierung konnten die Schülerinnen und Schüler sich auf unterschiedlichen Wegen mit dem Thema auseinandersetzen.

Danach ging es trotzdem noch einmal in Richtung Feld, und alle schauten sich zumindest die Kartoffelpflanze einmal ganz nah an. Am zweiten Tag besuchten alle Klassen die Firma Bördefrucht. Hier bekamen sie einen Einblick durch eine interessante Führung einen Einblick in das Lagern, Verpacken und Sortieren von Kartoffeln und Zwiebeln. Besonders interessant waren für die Schülerinnen und Schüler die großen Förderbänder, auf denen die Gemüsesorten befördert wurden. Außerdem faszinierte sie die automatische Verpackungsmaschine und wie viele Beutel in wenigen Minuten auf einer Palette landeten. So wurden kurzerhand Wetten abgeschlossen. Als Herr Freye die genaue Anzahl sagte, waren alle erschrocken. Mit 90 Beuteln auf einer Palette hat niemand gerechnet. Als Andenken bekam jeder eine Zwiebel, wo sich auch die Eltern drüber gefreut haben. Zum Abschluss wurden alle Kinder auf der großen Lkw-Waage gewogen und staunten nicht schlecht, wie genau sie ist.

Highlight am letzten Tag

Zum Kartoffel-Projekt gehörten auch verschiedene Experimente, die die Schuler durchführen konnten – und ihre Spaß dabei hatten. Foto: Grundschule

Am letzten Tag der Projektzeit sollte das traditionelle Drachenfest stattfinden. Leider meinte es das Wetter auch diesmal nicht so gut mit der Grundschule Kroppenstedt. Somit wurde kurzerhand umgeplant und ein Projekthaus umgesetzt. So konnten die Schülerinnen und Schüler Glücksbringer aus Kastanien basteln, kleine Fledermäuse entwerfen, herbstliche Tänze einstudieren, Gesellschaftsspiele spielen, einen Papierflieger bauen und Experimente durchführen.

Was passiert mit elektrischem Strom in einer Kartoffel? Foto: Grundschule

Zum Abschluss des Tages gab es eine Kartoffel aus dem Dämpfer und Kräuterquark dazu, welchen die Klassen selbst hergestellt haben. Hier gilt der Dank den Mitarbeitern des Bauhofes und dem Jägerverein für das Gelingen der Kartoffeln. Kurz vor den Herbstferien gab es noch ein spontanes Highlight. Mit Hilfe des mobilen Kinos Magdeburg konnten die Schülerinnen und Schüler an der Schulkinowoche Sachsen-Anhalt teilnehmen. Durch die große Entfernung zum nächsten Kino und die damit verbundenen hohen Buskosten wäre eine Fahrt ins Schulkino nicht möglich gewesen. Somit sind sie aber trotzdem in den Genuss der Filme gekommen.