Kroppenstedt. - Kommt der Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Kroppenstedt zusammen, dann versammelt sich im Sitzungssaal des historischen Rathauses stets eine große Runde. Neben den Ausschussmitgliedern sitzen die Vertreter sämtlicher Vereine. Das hat sich in der Vergangenheit bewährt und zeigte in der aktuellen Sitzung, wie wichtig die Koordinierung der Termine im Kulturkalender ist, damit sich nichts überschneidet.

Ehe die Ausschussmitglieder und Vertreter der Vereine aber ans Werk machten, um einen den neuen Kulturkalender für das Jahr 2024 aufzustellen, wurde der Lebendige Adventskalender des Vorjahres ausgewertet. Alljährlich in der Vorweihnachtszeit laden Familien, Vereine, Firmen, Kirchengemeinde, Kita und Schule ein, sich gemeinsam auf die Adventszeit einzustimmen. Die Termine erfuhren eine unterschiedliche Bilanz, mitunter sorgten Wind und Regen dafür, dass sich weniger Leute aus dem Haus trauten oder sogar Termine verschoben werden mussten. Betroffen waren beispielsweise die Jagdhornbläser/Jägerschaft Kroppenstedt. Sie verlegten ihren Termin auf den 6. Januar und damit in die Zeit nach Weihnachten. Aber, wie Gerrit Staats berichtet, war das nicht einmal ein Nachteil. „Vielleicht behalten wir diesen Termin sogar bei. So wird die ohnehin mit vielen Veranstaltungen volle Weihnachtszeit ein bisschen entzerrt“, so Gerrit Staats, der auch Vorsitzender des Kultur- und Sozialausschusses ist.

Adventskalender bleibt erhalten

Tenor des Ausschusses war: Der Lebendige Adventskalender soll beibehalten werden. Er ist zu einer festen Größe in Kroppenstedt geworden.

Schließlich starteten die Ausschussmitglieder und Vertreter der Vereine die Diskussion um den Kulturkalender 2024. Die ersten zwei Monate des neuen Jahres sind bereits um, somit ging es mit dem März los. Mit den Frauentagsfeiern, Osterbasteln und Osterfeuer stehen die ersten Termine bereits fest. Der Heimatverein bietet einmal im Monat, zumeist sonnabends, ein Treffen im Heimatmuseum an. Ausgenommen sind die Monate Juli und August.

Fest steht auch, wann in Kroppenstedt das Schützenfest gefeiert wird, nämlich vom 5. bis 7. Juli. Rolf Koller, Vorsitzender des Schützenvereins Kroppenstedt berichtet, von den Schwierigkeiten der Finanzierung, die der Verein allein, auch mit Unterstützung des Zeltwirtes nicht stemmen kann. Im vergangenen Jahr wurde das Schützenfest in abgespeckter Version am Schützenhaus gefeiert, doch 2024 solle es wieder größer aufgezogen werden. Schausteller seien auch bereits gebunden worden. „Wir sollten gemeinsam das Schützenfest wieder zu dem machen, was es einst einmal war“, meint Gerrit Staats. Und dazu gehört aus seiner Sicht, dass sich die Vereine der Stadt mehr einbringen. Ein Fest der Vereine sollte es sein mit einem tragfähigen Konzept. In diesem Jahr veranstalten die Jäger am Sonnabend im Rahmen des Schützenfestes einen Jägerball.

Die Grundschule möchte zu Beginn des neuen Schuljahres ein Schulfest feiern. Für den geplanten 23. August muss wohl umdisponiert werden, da am gleichen Tag die DRK-Begegnungsstätte das Lichterfest feiert.

Etliche Termine des Lebendigen Adventskalenders stehen bereits fest wie auch die Termine für die Weihnachtsfeiern. Die Jagdhornbläser überlegen noch, ob sie vielleicht eine Hubertusmesse im Herbst veranstalten. Ausschussvorsitzender Gerrit Staats schlug in der Runde schließlich vor: „Wollen wir nicht wieder eine gemeinsame Aktion auf dem Friedhof starten? Müllsammeln?“

Die Termine in der Übersicht

Termine Monat März: Sonnabend, 9. März, Frauentagsfeier des Heimatvereins im Museum, Dienstag, 12. März, Frauentagsfeier DRK-Begegnungsstätte, Mittwoch, 20. März, generationsübergreifenden Osterbasteln des DRK; Donnerstag, 28. März, Osterfeuer, 18.30 Uhr Start des Umzugs,

Termin Monat April: Sonnabend, 13. April, Kaffeenachmittag Heimatverein im Museum;

Termine Monat Mai: Mittwoch, 1. Mai: Schützengesellschaft stellt um 15 Uhr den Maibaum auf, der SC Kroppenstedt veranstaltet ein Fußballturnier, Sonntag, 19. Mai, Museumstag, 24. bis 26. Mai: Fußballcamp für Kinder;

Termine Monat Juni: Sonnabend, 15. Juni, Kinderfest des SC Kroppenstedt, abends ist eine (Tanz-)Veranstaltung für Erwachsene geplant;

Termine Monat Juli: Schützenfest vom 5. bis 7. Juli, Orgelsommer in der Kirche am 5. und 21. Juli, Beginn jeweils 17 Uhr für eine halbe Stunde, Ferienfreizeit des DRK vom 8. bis 12. Juli in Arendsee und vom 22. bis 26. Juli in Kroppenstedt;

Termine Monat August: Orgelsommer am 4. und 18. August, Freitag, 23. August: Lichterfest der DRK-Begegnungsstätte;

Termine Monat September: Sonntag, 8. September, Tag des offenen Denkmals, Sonnabend, 28. September, Oktoberfest des SC Kroppenstedt;

Termine Oktober: 3. Oktober, Freikreuzfest, 7. bis 11. Oktober, Ferienfreizeit DRK-Begegnungsstätte,

Termine Monat November: Martinsumzug am 19. November, Beginn 19 Uhr, Kranzniederlegung zum Volkstrauertag, Basteln in der DRK-Begegnungsstätte am 25. November

Termine Monat Dezember: Silvesterkarpfenlauf am 29. Dezember, Dudelsack und Orgel am 27. Dezember in der Kirche, weitere Termine zum Lebendigen Adventskalender folgen.Yhe