So wird in Kroppenstedt das Freikreuz groß gefeiert

Kroppenstedt - In der Reithufenstadt gibt es am 3. Oktober 2023 gleich mehrfach einen Grund, mal wieder so richtig zu feiern, nicht nur die Rückkehr des Freikreuzes nach umfassender Sanierung.

Das Fest selbst findet zum 30. Mal statt und die Kroppenstedter Jagdhornbläser feiern ihren 50. Geburtstag.

Wenn um 11 Uhr das Fest vor dem Rathaus eröffnet wird, werden die hier unter anderem Ehrengäste wie die ehemaligen Minister Sachsen-Anhalts, Manfred Püchel und Karl-Heinz Daehre sowie der ehemalige Europa-Abgeordnete Horst Schnellhardt erwartet. Feierlich werden das sanierte Freikreuz und die Spendentafeln enthüllt. Mehr als 40000 Euro waren gespendet worden, damit das berühmte Denkmal, saniert werden konnte.

Das Freikreuz der Stadt Kroppenstedt war im übrigen am 24. Juli 1651 um 9 Uhr vormittags eingeweiht worden. Diese historischen Informationen konnten dem alten Querarm entnommen werden und sind im neuen Querarm eingearbeitet.

Neuer Marktleiter ist gefunden

Nach dreijähriger Pause findet das Freikreuz nun erstmals wieder am 3. Oktober statt. Bei den Vorbereitungen war die größte Herausforderung, wieder einen Marktleiter zu finden. Der ehemalige Marktleiter hatte sich in den Ruhestand verabschiedet.

Mit der Marktagentur Mörstedt aus dem thüringischen Frankenhain war schließlich ein kompetenter Partner gefunden.

Andrea und Ronald Mörstedt waren vor wenigen Tagen in Kroppenstedt, um letzte Vorbereitungen zu treffen. Wo sind die Wasser- und Stromanschlüsse? Wo kommt welcher Stand hin? All das wurde während einer Begehung vor Ort besprochen. Die Marktagentur, die seit 2011 hauptberuflich Märkte organisiert, bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch etliche Händler mit. Die werden mit Thüringer Bratwurst, Burger, Spanferkel, Pferdewurst oder, wer es lieber süß mag, Quarkbällchen und dergleichen mehr für die Versorgung der Festgäste sorgen.

An weiteren Ständen gibt es ein bisschen Trödel, Taschen, Mineralien, Spielzeug, Pflanzen und etliches mehr.

Die Vereine der Stadt bringen sich ebenso in die Gestaltung des Freikreuzfestes ein. Schützengesellschaft und Schützenverein bieten verschiedene Aktionen an, Feuerwehr und ihr Förderverein, sie zum Beispiel die Getränkeversorgung übernommen. Aus der Nachbarschaft, aus Kloster Gröningen, ist der Schaustellerbetrieb Nachtigall dabei. Der Heimatverein Unseburg sowie der Förderverein vom Kreisbauernmuseum Merseburg bringen sich ebenso mit ein.

Im Heimatmuseum der Kleinstadt bietet der Heimatverein den Besuchern Kaffee und Kuchen. Zudem kann eine neue Sonderausstellung besichtigt werden. Sie zeigt in zahlreichen Bildern die Sanierung des Kroppenstedter Freikreuzes vom Abbau, über die Sanierung in den Werkstätten für Denkmalpflege in Westerhausen bis zur Rückkehr nach Kroppenstedt. Zu sehen sein wird auch jene Schatulle, die sich im alten Querarm des Freikreuzes befand. Welche „Schätze“ sie beinhaltete, werden die Besucher der Ausstellung erfahren.

Gemeinsam mit Hobbyfotografen Harald Hildebrandt hat der Heimatverein einen Kalender für das Jahr 2024 geschaffen. Er kann zum Freikreuzfest im Museum gekauft werden. Rund um das Museum und dem Kirchhof dürfen sich die Festbesucher auf ein mittelalterliches Treiben, Ritterlager und die tschechischen Schaukämpfer freuen.

Im Heimatmuseum ist eine Ausstellung über die Sanierung des Freikreuzes zu sehen. Yvonne Heyer

Konzert auf demLandeserntedankfest

Die Kroppenstedter Jagdhornbläser wollen ihren 50. Geburtstag natürlich musikalisch und auch nicht allein feiern. Sie haben sich Jagdhornbläser aus ganz Sachsen-Anhalt eingeladen, etwa 60 Musiker sind angemeldet. Die Moderation übernimmt Ottfried Gaul.

Die Jagdhornbläser, hier beim Landeserntedankfest, feiern ihr Jubiläum mit rund 60 Jagdhornbläsern. Foto: Yvonne Heyer

Für ihr Jubiläum haben die Kroppenstedter Jagdhornbläser, fleißig geübt. Erst jüngst gaben die zwölf Musiker auf dem Landeserntedankfest beim Landesjagdhornbläsertreffen einen Einblick in ihr Können. Drei Neuzugänge konnten in den vergangenen Monaten neu gewonnen werden. Somit ist es in den vergangenen Jahren immer wieder gelungen, die Gruppe zu verjüngen, was schlussendlich auch den Fortbestand sichert.

Nach dem Jubiläumskonzert der Jagdhornbläser beginnt auf der Bühne am Rathaus ein buntes Programm. Hier mischt auch die Theatergruppe der Kroppenstedter Grundschule mit.