Oschersleben - Mit der Hilfe des Leader-Förderprogramms der Europäischen Union sind in der Vergangenheit bereits einige Projekte unterstützt worden. Beispielsweise die Sanierung des achteckigen Turms der Kirche St. Stephanus in Hordorf und die Anschaffung von Sitzplatztribünen beim TSV Hadmersleben. In einem neuen Fördertopf bis zum Jahr 2027 sind rund 9,1 Millionen Euro für die Regionen Oschersleben und Westliche Börde sicher.