Oschersleben - Er ist eine beliebte Tradition – der etwas andere Adventskalender in der Bodestadt: Der Kalender des Lions Club Oschersleben „Die Börde“. Die Besonderheiten der Börde sollen dabei auch in der vierten Ausgabe sowohl die Vorfreude auf Weihnachten wecken als auch dem guten Zweck dienen.

Das Motiv des Kalenders, das abermals von Kay Elzner gezeichnet wurde, zeigt diesmal den alten Bahnhof von Oschersleben in einer winterlicher Kulisse zum Zeitpunkt der Wendejahre „Das interessante bei dem Motiv ist, dass fast jeder, der zu dem Zeitpunkt schon gelebt hat, mutmaßt, wer auf dem Bild zu sehen ist und erkennt Autos und Buslinien, die damals gefahren sind“, sagt Kay Elzner. Auch die abgebildete Dampflok spiegele die Realität der vergangenen Zeit wieder. „Natürlich sind zu dem Zeitpunkt mehr Dieselloks gefahren, aber ab und zu war ja doch noch mal eine Dampflok vorneweg“, so der Oschersleber Künstler.

Mehrere soziale Projekte werden unterstützt

Aber nicht nur an dem Bild kann man sich erfreuen. So kommt auch in diesem Jahr der Erlös aus den verkauften Adventskalender des Lions Club Oschersleben „Die Börde “ gleich mehreren Projekten zu Gute. Beispielsweise wird nach eigenen Angaben etwa der Förderkreis krebskranker Kinder unterstützt. „Dann haben wir die Tafeln in Oschersleben und Wanzleben mit ins Boot geholt“, ergänzt Rosemarie Kiehne vom örtlichen Lions Club. „Wir haben sie im vergangenen Jahr zum ersten Mal unterstützt und sehen jetzt die Notwendigkeit, das auch weiterhin zu betreiben. Dort wird im Moment aufgrund der aktuellen Situation, dass auch in den Supermärkten gar nicht mehr so viele Lebensmittel übrig bleiben, wirklich jeder Euro gebraucht“, so Kiehne. Neben weiteren Projekten wird mit dem eingenommenen Geld auch die „Klasse 2000“ unterstützt. So nennt sich ein bundesweites Unterrichtsprogramm des Lions Club zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltvorbeugung in der Grundschule, das demnach in der Region schon an sechs Schulen durchgeführt wurde.

Nicht zuletzt ist der Adventskalender wieder mit einem Gewinnspiel verbunden. „Wir haben insgesamt 1500 Kalender drucken lassen und aus den verkauften Exemplaren ziehen wir dann für jeden Tag die Losnummern, die auf den Rückseiten der Kalender zu finden sind“, erklärt Kiehne. Vom 1. bis zum 24. Dezember werden so jeden Tag drei Gewinner ermittelt, die jeweils einen Preis erhalten. Zu gewinnen gibt es unter andrem Gutscheine von Restaurants und fürs Tanken, Lebkuchenkisten, eine Weihnachtsgans, und Dekoration. Gesamtwert: Rund 5.200 Euro. Die Gewinn-Nummern erscheinen täglich in der Volksstimme, sowie auf oschersleben-die-boerde.lions.de.

Der Adventskalender des Lions Club Oschersleben „Die Börde“ ist ab sofort in der Bode-Buchhandlung in der Halberstädter Straße und direkt über den Verein für 10 Euro pro Stück erhältlich. Wegen notarieller Begleitung des Gewinnspiels endet der Verkauf am Dienstag, 28. November 2023.