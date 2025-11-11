Mehrere Einbrüche im Wiesenpark Oschersleben halten Polizei und Betreiber eines Imbisswagens in Atem. Die MDR-Sendung "Kripo live" griff den Fall auf. Nun gibt es neue Entwicklungen.

Oschersleben. – Eine eigentlich schöne Idee wird für ein Ehepaar aus dem Landkreis Börde zur Nervenprobe. Evelyn und Danny Bruns, Betreiber eines kleinen Imbisswagens im Wiesenpark Oschersleben, werden seit Monaten von Einbrechern heimgesucht. Nun gibt es eine überraschende neue Wendung in dem Fall.