Ab jetzt können sich die Besucher im Oschersleber Wiesenpark täglich vor Ort mit Speisen uns Getränken versorgen. Wer ist der Betreiber und was hat er im Angebot?

Eis, Kaffee, Pommes und mehr: Was der neue Imbiss im Wiesenpark anbietet

Eis schlecken im Wiesenpark auch an Werktagen: Ein neuer Imbiss bietet jetzt vor Ort täglich Speisen und Getränke an.

Oschersleben - Die Reaktionen der Wiesenpark-Besucher auf den neuen Imbisswagen ist groß. Der Betreiber Danny Bruns hört die Resonanz auf sein neues gastronomisches Angebot am Eingang des Tierparks gerne, denn sie fallen nach eigenen Angaben zum großen Teil positiv aus. „Sie sind froh, dass wieder was da ist“, so Bruns.