Oschersleben - Auf dem Gelände einer Autowerkstatt in Oschersleben hat es am Sonntagabend, 23. Februar 2025, gebrannt. Nach Angaben der Polizei standen gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz eines frei zugänglichen Firmengeländes zwischen der Berliner Straße und der Oberen Mauerstraße zunächst zwei Autos in Flammen, die in einem Abstand von wenigen Metern abgestellt wurden.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren hatte sich demnach der Brandherd bereits auf weitere sechs Fahrzeuge ausgedehnt. Wie der Pressesprecher der Oschersleber Feuerwehren Andreas Ehrhardt, mitteilt, sei schon auf der Anfahrt der Einsatzkräfte zum Brandort ein großer Feuerschein mit Rauchentwicklung sichtbar gewesen. „Als die ersten Kräfte eintrafen, war schnell klar, dass weitere Feuerwehrkräfte benötigt werden. So wurde Vollalarm für die Oscherslebener Feuerwehr ausgelöst und zusätzlich noch die Feuerwehr Hornhausen alarmiert“, so Ehrhardt.

Übergreifen der Flammen auf umliegende Häuser verhindert

Die rund einstündige Brandbekämpfung erfolgte sowohl von der Berliner Straße als auch von der Oberen Mauerstraße aus. Ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Häuser konnte verhindert werden. Insgesamt seien durch den Brand nach Angaben der Feuerwehr neun Autos beschädigt worden.

Wie es aus dem Polizeirevier Börde zu dem Vorfall heißt, waren nach Rücksprache mit dem Geschädigten die abgebrannten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden im Wert von etwa 30.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Hinweise auf mögliche Täter liegen demnach nicht vor.

Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen und tatverdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Haldensleben telefonisch unter 03904/4780 zu melden.