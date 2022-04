Mit bis zu 70 wird über die OschersleberPiste gebrettert

Oschersleben - Am Wochenende gastierten der Norddeutsche ADAC Kart Cup und der Ostdeutsche ADAC Kart Cup auf der Bahn in der Motorsport Arena Oschersleben. Im Bild Mathis Talke (Nummer 132) und Lucas Brunner, die in der Rotax Mini-Klasse an den Start rollen. Gefahren wird da mit Karts mit einem 60-Kubik-Zweitaktmotor. Die kleinen Boliden nebst Pilotinnen und Piloten im Alter von 8 bis 13 Jahren bringen es auf der langen Geraden der Kartbahn auf bis zu 70 Kilometer pro Stunde. Für die Rennserie war es die sechste und letzte Veranstaltung des Jahres.