Die Aktion „Movember“ will auf Krankheiten bei Männern hinweisen. Der Urologie-Chefarzt der Bördeklinik sieht dabei positive Effekte und gibt Tipps zur Vorsorge.

Die Aktion „Movember“ unterstützen auch die Ärzte der Bördeklinik in Neindorf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Neindorf - Um Aufmerksamkeit zur Vorbeugung gegen Prostatakrebs und anderen Gesundheitsproblemen bei Männern zu generieren, wurde schon vor etwa 20 Jahren der sogenannte Movember ins Leben gerufen. Jedes Jahr im November lassen sich dabei Männer Schnurrbärte wachsen (englisch für Moustache). Wurde dieser Aktionsmonat zunächst in der englischsprachigen Ländern bekannt, ist er mittlerweile auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern ein Begriff.