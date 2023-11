In wenigen Tagen ist ein Konzert des Volkssängers Heino in Oschersleben geplant. Nach dem Tod von seiner Ehefrau Hannelore, gibt es um den Auftritt des Musikers immer mehr Fragezeichen.

Heino bei einem Aufritt in der Nicolaikirche in Oscherleben im Jahr 2022.

Oschersleben - Die vielen gelb-schwarzen Plakate, die seit einigen Tagen in ganz Oschersleben zu sehen sind, kündigen es bereits an: Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres soll der bekannte Volkssänger Heino nach Oschersleben kommen. Für Donnerstag in der kommenden Woche, am 23. November, ist um 18 Uhr ein Konzert in der Nicolaikirche im Rahmen seiner Europa-Kirchentournee unter dem Motto „Die Himmel rühmen“ geplant.