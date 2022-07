Nach der Breitwasserrutsche wird Dach im Freibad Oschersleben angegangen

Oschersleben - Die „eine Baustelle“ des Fördervereins vom Freibad Oschersleben ist fertiggestellt. Die nächste wartet schon auf Ines Schreinert und Co. „Wir haben zuletzt noch eine größere Spende von der Volksbank Wolfenbüttel erhalten und haben damit auch die 50000 Euro geschafft“, so Schreinert. Dass das am Ende trotzdem nicht ganz reichte, um die Rutsche zu kaufen und die notwendigen Arbeit für die Aufstellung zu bezahlen, dafür sind, wie bei so vielem, was mit Bau und Handwerk zu tun hat, die explodierenden Preise am Markt verantwortlich. „Hier haben uns dann die Baufirmen, die die Arbeiten übernommen hatten, noch einmal richtig gut unterstützt und geleistete Arbeit nicht in Rechnung gestellt.“