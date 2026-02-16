Der Bahnhof in Oschersleben ist in den vergangenen Jahren umfassend saniert worden. Was dabei gut gelungen ist und wo Nachbesserungsbedarf besteht.

Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens, Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer und Danny Derbe vom Bahnhofsmanagement Magdeburg präsentieren den neuen Zukunftsbahnhof Oschersleben.

Oschersleben - Es ist vollbracht: Die Sanierung des Oschersleber Bahnhofs ist abgeschlossen. Das freut nicht nur Fahrgäste, sondern auch Bürgermeister Benjamin Kanngießer und Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens. Bei einem gemeinsamen Termin begutachteten beide das Endergebnis der umfangreichen Arbeiten und zeigten sich zufrieden. Dennoch gibt es aber immer noch Luft nach oben, wenn es nach Bahnhofsmanager Danny Derbe von der Deutschen Bahn geht.