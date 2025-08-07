Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) begrüßt die neuen Auszubildenden Chiara Becker und Marie Eiling. Nils Wacker (rechts) ist nach Abschluss seiner Ausbildung nun neuer Mitarbeiter in der Stadtverwaltung.

Oschersleben - vs/Jan Dahms

Ein neuer Lebensabschnitt hat für zahlreiche Jugendliche am 1. August 2025 begonnen. Auch in Oschersleben sind viele junge Menschen ins Berufsleben gestartet. So beispielsweise auch in der Stadtverwaltung der Bodestadt.

Im Rathaus haben die Auszubildenden Chiara Becker und Marie Eiling ihren ersten Arbeitstag gemeistert. Sie absolvieren von nun an bei der Stadt Oschersleben eine dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten, teilt die Pressestelle mit. Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer (parteilos) hieß die neuen Auszubildenden herzlich willkommen und freut sich auf die Zusammenarbeit. Auf die beiden warten demnach spannende Aufgaben, tolle Teamkollegen und viele neue Eindrücke.

Ausbildung abgeschlossen: Neuer Mitarbeiter in Oschersleber Stadtverwaltung begrüßt

Als ehemaliger Azubi gab es für Nils Wacker zudem die Gelegenheit, den Staffelstab an Chiara Becker und Marie Eiling zu überreichen. Wacker hatte zuvor im feierlichen Rahmen auf Schloss Hundisburg sein Abschlusszeugnis entgegengenommen. In der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten konnte er den Angaben nach zahlreiche Einblicke in die kommunale Verwaltungsarbeit sammeln und sich umfassende Fachkenntnisse aneignen. Die erworbenen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen würden nun das Fundament für den weiteren beruflichen Weg bei der Stadt Oschersleben bilden. Zum 1. August 2025 wurde Nils Wacker offiziell als neuer Mitarbeiter im Team der Stadt Oschersleben begrüßt.