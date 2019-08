Unmittelbar vor der großen Jubiläumssause des Oschersleber Schwimmbades, hat Maler Kay Elzner den Eingangsbereich neu gestaltet.

Oschersleben l Wer jetzt in das Oschersleber Schwimmbad geht, der wird schon im Eingangsbereich von etlichen Zeichnungen auf den Wasserspaß vorbereitet, der ihn dahinter erwartet. Denn auf dem Weg zu Liegewiese und Schwimmbecken geht es nunmehr im Kassen- und Versorgungsraum beispielsweise an hohen Wellen vorbei, an springenden Delfinen, lustigen Seepferdchen, hochgewachsenen Palmen, durchtrainierten Schwimmern oder auch an fröhlichen Kindern, die mit großer Freude baden.

Das alles sind Motive, die jetzt die Wände dieses Schwimmbad-Eingangsbereichs zieren. Sehr farbenfrohe Motive und vor allem Motive, die von professioneller Hand gezeichnet worden sind. Denn der Oschersleber Karikaturist und Maler Kay Elzner war es, der dieser Tage all das mit Pinsel und Farbe zu Stande, sprich an die Wand gebracht hat.

Zuerst Ideen entwickelt

„Als ich vor einigen Monaten vom Förderverein des Schwimmbades gefragt worden bin, ob ich diese Aufgabe übernehmen würde, musste ich nicht lange überlegen“, sagt Kay Elzner: „Für diese sehr wichtige Freizeiteinrichtung meiner Heimatstadt stehe ich natürlich zur Verfügung. Noch dazu im Jubiläumsjahr.“

Und deshalb hatte sich Kay Elzner seinerzeit auch sofort mit diesem Thema beschäftigt. Zunächst hat er sich die Umstände im Schwimmbad, sprich vor allem den besagten Eingangsbereich ganz genau angesehen und dann in seinem stillen Kämmerlein auf Basis dieser Gegebenheiten Ideen entwickelt. „Es sollte dabei natürlich vor allem um das Thema Badespaß gehen“, so der Künstler, der dann eine Figur nach der anderen entwickelt und sie hier und da miteinander in Verbindung gebracht hat.

Auch das Logo berücksichtigt

„Dabei habe ich auch das Oschersleber Freibad-Logo mit Rettungsring und Schwimmer berücksichtigt, wie zudem das allgemeine Symbol der Sportschwimmer“, sagt Kay Elzner. Der dann aus seinen Ideen und Skizzen handfeste Vorlagen gezeichnet hat und mit denen sowie mit reichlich Acryl-Farben schließlich in Schwimmbad gegangen ist, um das alles großflächig umzusetzen.

Und damit ist Kay Elzner pünktlich fertig geworden. Denn die Farbe ist inzwischen trocken, so dass die vielen Besucher, die zur großen Jubiläumsfete erwartet werden, beim Eintritt ins Schwimmbad diese Kunstwerke problemlos passieren und betrachten dürfen.

Das große Jubiläumsfest des Oschersleber Schwimmbades anlässlich des 50-jährigen Bestehens findet am Freitag, 16. August, statt und beginnt um 15 Uhr.