In der Clara-Zetkin-Straße herrscht seit Wochen reger Durchgangsverkehr. Viele Autofahrer halten sich dabei offensichtlich nicht an das Tempolimit. Das verärgert eine Anwohnerin besonders. Folgen jetzt erste Maßnahmen?

In der Clara-Zetkin-Straße in Oschersleben gibt es zur Zeit ein erhöhtes Verkehrsaufkommen.

Oschersleben. - Die Clara-Zetkin-Straße am westlichen Rand der Stadt Oschersleben ist eigentlich eine schmale, beschauliche Straße durch eine Einfamilienhaussiedlung. Doch aktuell könnte es den Anwohnern zumindest zeitweise so vorkommen, als ob sie an einer Hauptstraße wohnen würden.