Salzwedel/Hoyersburg. - Günter Polauke diente zwischen 1967 und 1970 in der DDR-Armee und war in Salzwedel stationiert. Seine rund 1.400 Kilometer lange Wanderung entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die er anlässlich 80 Jahren Kriegsende und 35 Jahren Deutsche Einheit 2025 unternimmt, führte den heutigen Rentner am 29. Juli zum Grenzturm in Hoyersburg, den er noch von damals kennt und für dessen Erhalt er sich aktuell einsetzt.

