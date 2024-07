Die Mobilie Kinder- und Jugendarbeit des DRK-Familienzentrums bietet in der Ferienzeit wöchentlich Kanutouren auf der Bode an.

Oschersleben - Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt gehen bald in die zweite Halbzeit. Bis die Schule Anfang August 2024 tatsächlich wieder startet, gibt es auch in den kommenden Wochen einige Angebote für Kinder.

DRK-Familienzentrum

Beispielsweise sind noch einige Aktivitäten der Mobilien Kinder- und Jugendarbeit des DRK-Familienzentrums Oschersleben geplant. So gibt es etwa während der Ferienzeit jeden Freitagvormittag eine Kanutour auf der Bode. Weitere Highlights aus dem Ferienprogramm sind außerdem ein Wandertag im Harz mit der Besichtigung vom Hexenplatz und Aufenthalt in der Bodetal-Therme am Donnerstag, 18. Juli 2024, eine Fahrradfahrt zur Riesenseilrutsche im Magdeburger Elbauenpark am Mittwoch, 24. Juli 2024 sowie eine Fahrt zum Paintball nach Schönebeck am Donnerstag, 25. Juli 2024. Die Anzahl der Teilnehmer sei aus Kapazitätsgründen begrenzt, heißt es aus dem DRK-Familienzentrum. Weitere Infos zum Programm und zur Anmeldung gibt es beim DRK unter Telefon 03949/51420156 oder unter joerg.gutbrodt@drk-boerde.de.

Der Treff

Auch während der Sommerferien ist das Kinder- und Jugendfreizeitzentrum „Der Treff“, Neuer Weg 3a, wochentags von 13 bis 18 Uhr geöffnet (allerdings nicht zwischen dem 17. Und 19. Juli 2024). Vor Ort können nach Angaben der Leiterin Janet Müller alle Angebote sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden. Neben der Möglichkeit beispielsweise Billard, Tischtennis, Airhockey und Badminton zu spielen, kann im Kreativzimmer gebastelt und gemalt werden. Zudem stehen Playstation, Switch und Co im Medienzimmer bereit.

Kinderbibliothek

Neben dem Lesesommer XXL-Aktion veranstaltet die Kinderbibliothek in der Hornhäuser Straße 6 am Donnerstag, 18. Juli 2024 jeweils um 14 Uhr, 15 Uhr und 16 Uhr eine sogenannte „Olchi-Schatzsuche“ in ihrer Einrichtung. Eine Fotosafari durch die Bibliothek findet wiederum am Donnerstag, 25. Juli 2024 von 13 bis 17 Uhr statt. Eine Voranmeldung zu den Terminen ist nicht notwendig.