Die Feuerwehr rückte am Sonnabend, 8. März, zum Einsatz aus. Eine Garage brannte bereits lichterloh, als die Freiwilligen eintrafen. Das ist passiert.

Feuer in der Börde

Einsatzkräfte der Oschersleber Feuerwehr bei der Brandbekämpfung im Garagenkomplex an der Hornhäuser Straße.

Oschersleben - Ein Feuer in einem Garagenkomplex in der Kleinen Weinbergstraße/Ecke Hornhäuser Straße hat am Sonnabend, 8. März, die Oschersleber Einsatzkräfte alarmiert. Darum hatte der Einsatz auch für Autofahrer Konsequenzen.