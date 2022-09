Oschersleben: Steigende Energiekosten zwingen Bodeta Süßwaren in Insolvenz

Oschersleben - Seit mehr als 100 Jahren ist die Stadt Oschersleben in aller Munde – in Form von Bonbons und anderen Leckereien aus dem Hause Bodeta. Wie lange diese süße Geschichte nun aber noch anhält, steht derzeit in Frage, denn das Unternehmen hat Insolvenz angemeldet. Allerdings will es sich in Eigenverwaltung sanieren.