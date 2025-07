Der Schlosskrug in Dornburg ist für viele Gäste mehr als eine Gaststätte. Betreiber Ekkehard Wrubel blickt zurück auf 30 Jahre Gastronomie und spricht über die Zukunft.

Seit 30 Jahren eine Gaststätte mit Herz: Schlosskrug in Dornburg blickt zum Jubiläum auf emotionale Zeiten zurück

Restaurant in Dornburg

Dornburg. - Wo heute Gäste in gemütlicher Atmosphäre ein kühles Bier oder ein warmes Essen genießen, wurde einst mit Getreide, Kaffee und Kolonialwaren gehandelt. Der „Schlosskrug“ in Dornburg – heute beliebte Dorfgaststätte – hat eine lange und wechselvolle Geschichte hinter sich.

Bereits 1732 wurde das stattliche Gebäude an der Hauptstraße 34 erstmals als Handelshaus erwähnt. Damals war Dornburg ein lebhafter Umschlagplatz an der Elbe, mit Hafen, Dampferanlegestelle und regem Warenverkehr.

Über die Jahrhunderte wechselte das Haus mehrfach den Besitzer, überstand Brände und Wirtschaftskrisen – und entwickelte sich allmählich zur Gastwirtschaft. 1877 wurde der Schlosskrug offiziell als Gasthof eröffnet. Zu DDR-Zeiten war zeitweise ein Konsum untergebracht.

Die Gaststätte Schlosskrug in Dornburg bei Gommern

Nach der Wende machte der Schlosskrug 1992 zu. Es dauerte dann zwei Jahre, ehe die Geschichte weitergeschrieben wurde. Und das verdankt Dornburg einem, der eigentlich ganz woanders herkam. „Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wo Dornburg liegt“, sagt Ekkehard Wrubel und lacht.

Der gelernte Küchenmeister aus Magdeburg war damals Küchenleiter bei der Oberfinanzdirektion Magdeburg. Als dort die Küche privatisiert wurde, wagte er den Schritt in die Selbstständigkeit.

Er entdeckte das leerstehende Haus in Dornburg – und kaufte es. Mutig? Auf jeden Fall. Leichtsinnig? Vielleicht ein bisschen. „Ich hab dann hier die Fenster aufgemacht – und erst mal kam der ganze Modergeruch raus.“

Ort für Klassentreffen, Vereinsleben und Herrentage

Aber Ekki, wie ihn alle nennen, krempelte die Ärmel hoch. Zusammen mit seiner Frau Birgit und vielen Ideen. Es gab Baugenehmigungen, Brandschutzgutachten, Umbauten, nervenraubende Behördengänge – aber auch viel Lust aufs Machen.

Und am 7. Juli 1995 öffnete der Schlosskrug als Gaststätte wieder seine Türen. Das Datum hat sich eingebrannt. „Mein Bruder hat da Geburtstag. Wir haben trotzdem eröffnet“, erzählt Wrubel und grinst.

Der Schlosskrug ist durch viele Hände gegangen. Diese Foto stammt aus dem Jahr 1908. Inhaber war damals Friedrich Senst. Repro: Thomas Schäfer

Die Dorfkneipe war zurück – familiär, verlässlich und mit viel Herz geführt. Und sie wurde schnell mehr als nur ein Ort zum Essen und Trinken. Sie wurde ein Treffpunkt. Für Herrentagsgesellschaften mit Kremser, für Klassentreffen, Brieftaubenzüchter, Rentnerrunden, Wandergruppen, Hochzeiten, Trauerfeiern und spontane Nachmittage auf ein Bier.

Zukunft dank Nachfolge im Dornburger Schlosskrug gesichert

Aber es lief nicht immer gut. Es gab Zeiten, da kämpfte der Schlosskrug ums Überleben. Für Familie Wrubel hieß das, noch mehr anpacken. „Zu der Zeit haben wir drei Kneipen parallel betrieben: hier in Dornburg, in Schönebeck und eine am Plattensee. Aber das wurde dann irgendwann zu viel. Meine Frau hat gesagt: Jetzt retten die kleinen Kneipen die große.“

Und so blieb der Schlosskrug. Inzwischen arbeitet Tochter Cindy in der Küche mit, wird das Lokal im kommenden Jahr übernehmen. Auch Enkelin Lina wuselt schon mal durch die Gaststube. „Die Corona-Zeit war für mich tatsächlich schön", blickt Ekki fünf Jahre zurück und setzt ein Lächeln auf.

Damals kam Lina auf die Welt. „Ich hatte viel Zeit mit ihr, konnte mich um sie kümmern. Das hätte ich sonst alles verpasst“, sagt der 62-Jährige und wird einen Moment nachdenklich. Die Familie hält zusammen. Auch das gehört zur Geschichte dieses Hauses.

Große Jubiläumsfeier am Wochenende

Natürlich war nicht immer alles einfach. Der Start war holprig, die Zeiten wechselten, die Anforderungen stiegen. Aber Ekki und Birgit Wrubel machten weiter.

7. Juli 1995, Tag der Eröffnung: Ekkehard Wrubel steht lachend am Zapfhahn, rechts neben ihm ein Freund der Familie. Repro: Thomas Schäfer

Und passten sich an: Spargelzeit, Wildwochen, Gänsebraten zur Weihnachtszeit, Radfahrergruppen vom Elberadweg, Partyservice, Feiern aller Art – der Schlosskrug machte (fast) alles mit. Nur im Winter ist ab und an mal zu: Urlaub.

Am Sonnabend, 5. Juli, wird gefeiert. 30 Jahre Schlosskrug Wrubel – mit Gulaschkanone, DJ, Tanzfläche, Happy Hour, Hüpfburg für die Kinder und reichlich guter Laune. Ab 11 Uhr geht’s los – Gäste, Freunde, Stammkunden und Neugierige sind willkommen. Das Essen? Herzhaft. Die Preise? Fair. Die Stimmung? Garantiert gut.

Schlosskrug ist ein Stück Dorfleben in Dornburg

Und wie lange will Ekki noch weitermachen? Er schmunzelt. „In zehn Jahren sitze ich hier auf der Terrasse, trinke ein Bier und erzähle die ollen Kamellen.“ Die Geschichten vom Schlosskrug – und von all den Menschen, die hier ein- und ausgegangen sind.

Und wenn er so erzählt, dann weiß man: Da ist jemand, der mehr geschaffen hat als ein Lokal. Da ist ein Stück Dorfleben entstanden – lebendig, liebevoll und mit viel Lachen.