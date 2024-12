Auch die Bewohner der Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben feiern Weihnachten. Was für die kommenden Feiertage geplant ist.

Zum ersten Mal wurde am 23.Dezember 2024 die Christvesper in einer Scheune auf dem Gelände der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben gefeiert, inklusive Krippenspiel.

Oschersleben - „Weihnachten ist bei uns wie Weihnachten in der Familie“, sagt Heidi Lipka. Sie ist die Bereichsleiterin Wohnen in der Matthias-Claudius-Haus-Stiftung in Oschersleben. All das, was über die Feiertage üblicherweise zu Hause passiere, gebe es auch in den Wohnstätten für Menschen mit Behinderungen.