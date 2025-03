Oschersleben - Nur noch ein altes Schild in der Hornhäuser Straße 77a erinnert daran, wer dort fast 50 Jahre lang ihr Domizil hatte. Mittlerweile sind die Mitglieder der Freiwillige Feuerwehr in ihr neues Quartier in der Lüneburger Straße gezogen. Im Dezember 2024 wurde das neue Feuerwehrgerätehaus feierlich übergeben. Im alten Gerätehaus ist es dagegen still geworden.

